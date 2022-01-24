AFAD, İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya ve Sakarya'dan girişlerin durdurulduğu İstanbul için AFAD, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, özellikle batı illerinde etkili oluyor.

Kar yağışından etkilenen illerden biri olan İstanbul'da da kar yağışı nedeniyle uçuşlar durdu, çoğu yol trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik başta olmak üzere birçok kurumdan vatandaşlar uyarılıyor.

Bir uyarı da AFAD'dan geldi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN"

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Trakya ve Sakarya yönünden İstanbul'a girişlerin yoğun tipi nedeniyle durdurulduğunu belirten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Trakya'dan İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmış olup araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Konaklama ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız için Kamu Misafirhaneleri ve KYK Yurtları hazır tutulmaktadır.

Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyebilir. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır."



