Euro
15.2736
0.01%
Dolar
13.4784
0.05%
Altın
794.69
0.14%
Borsa
191
-5.02%
Bitcoin
472.873
-2.73%
BTXN Coin
29.70
-6.75%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C
    AFAD, İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın

    AFAD, İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın

    Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya ve Sakarya'dan girişlerin durdurulduğu İstanbul için AFAD, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, özellikle batı illerinde etkili oluyor.

    Kar yağışından etkilenen illerden biri olan İstanbul'da da kar yağışı nedeniyle uçuşlar durdu, çoğu yol trafiğe kapatıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik başta olmak üzere birçok kurumdan vatandaşlar uyarılıyor.

    Bir uyarı da AFAD'dan geldi.

    "ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN"

    Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Trakya ve Sakarya yönünden İstanbul'a girişlerin yoğun tipi nedeniyle durdurulduğunu belirten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

    AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

    AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Trakya'dan İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmış olup araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Konaklama ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız için Kamu Misafirhaneleri ve KYK Yurtları hazır tutulmaktadır.

    Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyebilir. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır."

    AFAD, İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın #1

    AFAD, İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın #2

    AFAD, İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın #3



    Görüş Bildir