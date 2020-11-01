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    AFAD: İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 44

    İzmir'de meydana gelen depremin acı kaybını AFAD, 44 olarak açıkladı. AFAD, 8 binada çalışmaların sürdüğünü aktardı.
    • AA
    • 01.11.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 09:10
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    AFAD: İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 44

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.15 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

    44 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 44 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

    8 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Açıklamada, kalan 8 binada da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    AFAD: İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 #1

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