AFAD, Kahramanmaraşlı depremzede esnafa konteyner çarşı kurdu Deprem nedeniyle iş yerleri enkaza dönen esnafa yıkılan binaların yerlerine geçici olarak hizmet vermeleri için konteyner çarşılar kurulmaya başlandı.

İHA

Deprem bölgelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, yaralar hızlıca sarılıyor ve enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bu süreçte 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra, geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor.

Bir mücadele de iş yerleri enkaza dönen esnaf için veriliyor.

Konteyner iş yerleri kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce esnafın iş yerleri enkaz altında kalarak zarar gördü.

Daha önce bazı noktalarda oluşturulan konteyner iş yerleri, Kahramanmaraş’ın şehir merkezinde de birçok yerde kurulmaya başlandı.

Özellikle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile kentin tamamında yıkılan binaların yerine yeni iş yerleri yapımı ile ilgili çalışmalar hız kazandı.

Konteyner çarşıda her sektöre yer verilecek

Sıralı sistem yapılan konteyner çarşılarda, farklı sektörlerde hizmet veren esnafın çalışmalarını devam ettirebileceği kaydedildi.

Yapılan konteyner dükkanlarının esnafa kısa sürede teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.

"Geçici iş yerleri konteyner çarşılar yapılıyor"

Çalışanlardan Ahmet Yaman, “Esnafların yıkılmış iş yerlerine karşılık geçici iş yerleri konteyner çarşılar yapılıyor. Biz de yapılan bu alanda boyama ve cilalama işleri yapıyoruz.” dedi.