AFAD paylaştı: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem

AA

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor..

Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

İKİ DAKİKA ARAYLAR 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Açıklamada, depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.