AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak

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Suriye'de vahşetin en simge yeri...

Esed rejiminin onlarca yıldır demir yumrukla yönettiği Suriye’de bir ismi duymak, büyük bir korkuyu da beraberinde getiriyordu.

SEDNAYA HAPİSHANESİ

Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde, 1.4 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu, haftada 2 gün idamların gerçekleştirildiği, adı bile korkuya neden olan Sednaya Hapishanesi, babadan oğula Esed rejiminin Suriye'deki vahşetinin en büyük göstergesi.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

DETAYLI ARAMALAR YAPILACAK

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekipleri, gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek.

"DELİL NİTELİĞİNDE HUSUSLAR OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Askeri Hapishanesi'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: