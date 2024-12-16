AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak

Suriye'de vahşetin en simge yeri...
Esed rejiminin onlarca yıldır demir yumrukla yönettiği Suriye’de bir ismi duymak, büyük bir korkuyu da beraberinde getiriyordu.
SEDNAYA HAPİSHANESİ
Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde, 1.4 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu, haftada 2 gün idamların gerçekleştirildiği, adı bile korkuya neden olan Sednaya Hapishanesi, babadan oğula Esed rejiminin Suriye'deki vahşetinin en büyük göstergesi.
AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
DETAYLI ARAMALAR YAPILACAK
Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekipleri, gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek.
"DELİL NİTELİĞİNDE HUSUSLAR OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"
AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Askeri Hapishanesi'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:
Organizasyonumuzu yaptık, 43 araç 120 personel ile Sednaya Hapishanesi'nin önüne geldik. Burada iletişim yok, telefonlar çekmiyor. Uydu telefonlarıyla iletişim sağlıyoruz. Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız. Burada Esed rejiminin insanlık dışı muameleleri nedeniyle can kayıplarının yaşandığı bir alan burası, delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmayı hep beraber ekiplerimizle yürüteceğiz. İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımız ve diğer bütün birimlerimizle koordinasyon içerisinde ve yerel otoriteyle yeni görevlendirilen büyükelçiliğimiz koordinasyonuyla hareket ediyoruz. Çok geniş, büyük bir alan. Mimari ve diğer statik projelerini inceleyeceğiz, diğer bütün alanlarının inceleyeceğiz. Umarım kısa sürede netice alırız.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış