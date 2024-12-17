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AA

Esad'ın insan mezbahası olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde birçok Suriyeli işkence altında can verdi.

Esad'ın kaçmasının akabinde Sednaya Hapishanesi'ne giren muhalifler, korkunç görüntülerle karşılaştı.

Yıllarca hapishanede esir olarak tutulanlar kurtarıldı ancak yerin altında kurtarılmayı bekleyen başka mahkumların olduğu da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunun üzerine Türkiye harekete geçti...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Esad'ın işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.

120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla bölgede faaliyet gösteriyor.

6 SAAT SÜREN YOLCULUK SONRASI ŞAM'A VARILDI

120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışmalara başladı.

Ekipler, Hatay'dan hareket ederek yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından Şam'a geldi.

43 ARAÇ VE 120 PERSONEL

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını, Ankara ile iletişimi ise uydu telefonlarıyla sağladıklarını aktardı.

Köroğlu ise Sednaya Hapishanesi'nde büyük cinayetler işlendiğini ve bir kısmının tespit edilemediğini hatırlatarak, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların önemine vurgu yaptı.

HAPİSHANE ÇEVRESİNDE DE ARAMA YAPILACAK

Sadece hapishanede değil alanın çevresinde de kapsamlı araştırmalar yapılacağını belirten Köroğlu, bu savaş suçlarını işleyenlerin nasıl cezalandırılacağı konusunda Türkiye'nin uzun süredir çalıştığını anımsattı.

SURİYE GEÇİCİ YÖNETİMİYLE TEMASLAR

Büyükelçilik olarak Suriye'nin kalkınmasına ve Türkiye-Suriye ilişkilerine katkıda bulunacaklarını dile getiren Köroğlu, yarın hem geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir hem de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Golani) ile görüşeceklerini ifade etti.

Köroğlu, Suriye'deki en büyük ihtiyacın istikrar ve saldırıların durması olduğunu belirterek, "Hiçbir gücün buraya müdahale etmesine gerek de yok. Bu çerçevede mevcut, meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık." dedi.