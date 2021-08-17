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    AFAD: Sel felaketinde kayıp ihbarı 34’tür

    AFAD; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketlerinde 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kayıp ihbarı olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:22
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    AFAD: Sel felaketinde kayıp ihbarı 34’tür

    11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

    Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu paylaştı.

    KAYIP İHBARI 34, CAN KAYBI 77

    AFAD’ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

    - Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14’ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir.

    - 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu’da 26, Sinop’ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.

    AFAD: Sel felaketinde kayıp ihbarı 34’tür #1

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