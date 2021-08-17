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- AFAD: Sel felaketinde kayıp ihbarı 34’tür
AFAD: Sel felaketinde kayıp ihbarı 34’tür
- DHA
- 17.08.2021 - 14:53
- Güncelleme : 17.08.2021 - 15:22
11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.
Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçeleri selden etkilendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu paylaştı.
KAYIP İHBARI 34, CAN KAYBI 77
AFAD’ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:
- Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14’ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir.
- 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu’da 26, Sinop’ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.