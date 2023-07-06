AFAD son durumu paylaştı! Deprem bölgesinde 416 bini aşkın vatandaş konteynerlerde kalıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen kentlerde AFAD eliyle toplamda 161 bin 617 konteyner kuruldu.

ensonhaber.com

Bugün asrın felaketinin 5'inci ayı...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Büyük acıların yaşandığı ve binlerce insanın evsiz kaldığı depremlerde yaralar hızlıca sarılmaya başladı.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından vatandaş bölgeye seferber oldu.

Çalışmalar sürüyor

Tek yürek olunarak depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Bir yandan barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da deprem konutları yükselmeye başladı.

Öte yandan AFAD eliyle konteyner kurulumları da hızlandırıldı.

"161 bin 617 konteyner kurulumunu tamamladık"

AFAD da konuya ilişkin paylaşımda bulunarak çalışmalardaki son durumu aktardı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: