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    AFAD: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    AFAD, saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem olduğu bildirdi.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 18:22
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    AFAD: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Van’ın Tuşba ilçesi 6 dakika arayla iki ayrı depremle sarsıldı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, merkez üstü Tuşba ilçesinde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.

    3.8 VE 4.1 İLE SALLANDI

    Bugün saat 17.59 sıralarında 3.8, saat 18.05 sıralarında ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

    AFAD: Van ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1

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