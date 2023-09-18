AFAD'a 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ortaöğrenim ve ön lisans mezunlarına yönelik eleman alımının şartları yayınlandı. Adayların KPSSP93 ve KPSSP94'ten en az 60 puan alma şartı bulunuyor.

AA

Küresel ısınma nedeni ile artan afetlere önlem almak ve yaşanması olası depremlere hazırlık anlamında kalifiye elamanların yetiştirilerek, planlı yapılanmaya katılması için hazırlıklar yapılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılacak 215 sözleşmeli personel alınması için ilan açıldı.

Eleman alımında uygulanacak kriterler Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlana göre, personel alımının uygulama ve sözlü sınavla yapılacağı belirlendi.

Ortaöğretim mezunu adaylarda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ulaştırma hizmetleri ile bunlara denkliği kabul edilen alanları bitirme ve 2022'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda "KPSSP94" puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.

Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla, ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programları bitirme ve 2022'deki sınavda "KPSSP93" puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor.

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Adaylar başvurularını, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Başvuru sonuçları AFAD'ın internet sitesinden duyurulacak

Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmaya

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)