AFAD'a yapılan bağışlar depremzedelere ulaşıyor AFAD'ın bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın yaklaşık 73,5 milyar lirasının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığı ifade edildi.

AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'te Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

Saatler içinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 kentte yıkım meydana geldi.

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.

50 binden fazla can kaybı

İki büyük depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Sayıları yüz binleri bulan artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.

AFAD'dan bağış açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.

Afetzedelere harcanan miktarın 42 milyar 778 milyon 739 bin lirasını nakdi yardımlar, 30 milyar 658 milyon 703 bin 312 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.