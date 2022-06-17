AFAD'dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da kuvvetli yağış beklenildiğini duyurdu.

Yurdun birçok bölgesinde devam eden yağışlar, olumsuz koşulları da beraberinde getirdi.

Yağışların devam edip, etmeyeceği merak edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 il için kritik sel uyarısı verdi.

"Olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olun"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; Akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."