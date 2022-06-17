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- AFAD'dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı
AFAD'dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da kuvvetli yağış beklenildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 17.06.2022 - 11:21
- Güncelleme : 17.06.2022 - 11:44
Yurdun birçok bölgesinde devam eden yağışlar, olumsuz koşulları da beraberinde getirdi.
Yağışların devam edip, etmeyeceği merak edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 il için kritik sel uyarısı verdi.
"Olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olun"
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; Akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."