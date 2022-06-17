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    AFAD'dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da kuvvetli yağış beklenildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:44
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    AFAD'dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı

    Yurdun birçok bölgesinde devam eden yağışlar, olumsuz koşulları da beraberinde getirdi.

    Yağışların devam edip, etmeyeceği merak edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 il için kritik sel uyarısı verdi.

    "Olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olun"

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; Akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

    AFAD dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı #1

     

    AFAD dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı #2

    AFAD dan Ankara dahil 6 şehre sel uyarısı #3


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