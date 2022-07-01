AFAD'dan Ankara ve çevre iller için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

AFAD'dan Ankara ve çevre iller için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, başkent ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan kötü etkilenen Ankara, yine yağışlarla mücade etmeye devam ediyor.

Kuvvetli yağış geliyor

Diğer yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), başkent ve çevre iller için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre; AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."