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    AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

    AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.
    • 12.09.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 19:31
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    Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen yağış akşam vakti şiddetlenecek.

    Bugün yer yer etkili olan yağış, akşam saatlerinde tüm Ankara ve Kırıkkale'de etkili olacak.

    Beklenen şiddet yağış öncesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi Twitter hesabından yayınladığı bilgilendirmeyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.

    AFAD uyardı

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

    "Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını hatırlatıyoruz"

    Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

    AFAD dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı #1

    AFAD dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı #2

     


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