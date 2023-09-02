AFAD’dan bazı illere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı
İHA

Yaz aylarının sonuna gelirken, kavurucu sıcaklar ise yurt genelinde devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye biraz olsun serinleyecek..

AFAD'dan uyarı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.

AFAD’dan bazı illere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yağış haritası

Sarı ve turuncu kodlu uyarılar nedir?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor.

Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor.

Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod: Potansiyel tehlike

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.