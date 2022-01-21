AFAD'dan çığ uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk hava, Türkiye genelinde kar yağışını da beraberinde getirecek. Gerekli tedbirlerin alındığını bildiren AFAD, Doğu kesimlerine çığ uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

DOĞU KESİMLERİNDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır.





"İLGİLİ KURUMLARIMIZ TEDBİRLERİNİ ALARAK GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR"

AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKILMAMALI"

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı: "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli.

'BUZ SARKINTILARINDAN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."