AFAD'dan depremzedelere yönelik açıklama: Geri dönenlere yol masrafı kolaylığı sağlanacak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından, depremden dolayı başka illerde yaşayan ve geri dönmek isteyenlere yönelik bir açıklama yapıldı. Açıklamada depremzedelerin geri dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı açıklandı.

ensonhaber.com Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından binlerce depremzede, bölgeden ayrılarak farklı illere taşınmak zorunda kaldı. Bu durumda geri dönmek isteyen depremzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından bir açıklama yapıldı. "Depremzedelerin geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır" Açıklamada, geri dönmek isteyen afetzede vatandaşların bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda gerekli kolaylığın sağlanacağı belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: "6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.



Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."