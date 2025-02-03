AFAD'dan Ege Denizi'nde yoğunlaşan depremlere dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde gözlemlenen yoğun deprem hareketliliğine dair bir paylaşım yapıldı.

"DEPREMLERİN SAYISI AN İTİBARIYLA 400'ÜN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır"