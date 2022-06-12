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    AFAD'dan 'Hayati Uyarı Bildirimi'

    Sel, taşkın ve heyelan gibi durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması gerektiğine dair uyarı yapan AFAD, tüm telefon kullanıcılarına bildirim gönderdi.
    • 12.06.2022 - 15:14
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    AFAD'dan 'Hayati Uyarı Bildirimi'

    Bir süredir devam eden sel ve taşkınlar nedeniyle vatandaşlar için bilgilendirme yapıldı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel, taşkın ve heyelan durumlarına karşı uyarıda bulundu.

    İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde de meteoroloji uyarıları yapılırken, bir bildirim ile riskli durumlara karşı tüm vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği ifade edildi.

    Tüm telefonlara aynı anda bildirim gitti

    Tüm telefonlara aynı anda giden bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şarlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadeleri yer aldı.

    AFAD dan Hayati Uyarı Bildirimi #1


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