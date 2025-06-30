AFAD'dan yangından etkilenen afetzedelere yardım

Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yangından etkilenenlere ilişkin açıklama yaptı.

50 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ, GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay’daki orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, yangınlardan etkilenen bölgelerde toplam 50 binden fazla kişinin geçici güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Sakarya’da 2 mahalle, Bilecik’te 7 köy ve 10 mahalle, Manisa Akhisar’da 11 mahalle, İzmir Seferihisar’da çoğunluğu yazlık 6 mahalle ve Hatay’da 5 mahallede tahliye işlemleri gerçekleşti.

Barınma talebinde bulunan 134 kişi kamu tesislerinde misafir edilirken, 79 kişinin yangın etkilerinden sonra taburcu edildiği, Bilecik’te bir hastanın ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Çalışmalara 350 AFAD personeli katkı sağlarken, Türk Kızılay da bölgede beslenme hizmeti sunmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik ile Enerji Bakanlıkları, belediyeler, itfaiye teşkilatları ve sivil toplum kuruluşları da yangın müdahale çalışmalarına destek veriyor.

Yangından etkilenen illerde AFAD yönetimi tarafından İzmir, Bilecik, Hatay ve Manisa’da koordine çalışmalar yürütülüyor. Zarar tespit faaliyetleri AFAD ve Defterdarlık ekiplerinin iş birliğiyle devam ediyor.

60 MİLYON LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ: HANE BAŞINA 162 BİN LİRA

Bilecik ve İzmir için Genel Hayata Etkililik onayı alınarak, toplam 60 milyon TL’lik acil yardım ödeneği bu illere aktarıldı.

Destek miktarları şöyle belirlendi:

Kendi imkânlarıyla barınan afetzedelere hane başına 162 bin TL,

Konteyner talep edenlere ise hane başına 72 bin TL nakdi yardım.

AFAD, yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.