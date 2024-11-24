AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: 25 ile sarı, 13 il için turuncu kod

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

38 İLE SARI VE TURUNCU KOD

MGM, 25 Kasım Pazartesi günü için 38 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. MGM'nin açıklamasının hemen ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;

24 Kasım (Pazar) tarihinde; 35 ilimize Sarı Uyarı 20 ilimize (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) Turuncu Uyarı

25 Kasım (Pazartesi) tarihinde;25 ilimize Sarı Uyarı13 ilimize (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu Uyarı verilmiştir.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Turuncu ve Sarı Uyarı verilen illerimizden toplam 3261 ihbar alınmıştır. İhbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmaları devam etmektedir.

Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam;15.818 personel6.635 araçgörev yapmaktadır.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelmiş; 24 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. Yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlarımıza #AFAD ve Kızılay tarafından toplam 1619 battaniye dağıtımı yapılmıştır.

AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 18.471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Çalışmaları, tüm ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte sürdürüyoruz."

MEVSİM NORMALLERİNİN 15 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak.

Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

HAVA KOŞULLARI UYARILARI

Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, özellikle Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman gibi illerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Akdeniz'in yüksek kesimlerinde ise fırtına etkili olabilir.

Buzlanma ve don uyarısı: İç ve kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Yalova ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ise sağanak yağışlar etkili olacak. Sakarya çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Buzlanma ve don olayı da görülebilir.

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu. İç bölgelerde rüzgarın kuzeyden kuvvetli esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkili olacak. Hatay, Adana ve Kahramanmaraş gibi illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu'da buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

Karadeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

YOĞUN YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

MGM, özellikle kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarını yineledi. Bölgelerde, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.