AFAD'tan 18 ile kritik uyarı

AA

AFAD, yurt geneli için yayınladığı raporda uyarılarda bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün 14 ilde "sarı", Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de "turuncu" yağış uyarısı verildiği ifade edildi.

UYARI YAYINLANDI

İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın için verilen "turuncu" uyarının saat 21.00'de sonlanacağı, bu illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: