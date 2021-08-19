Afet bölgesi ilan edilen Sinop'ta ekmeğe yapılan zamma tepki

Fırıncıların yaptığı talebin ardından afet bölgesi ilan edilen Sinop'ta ekmeğe yapılan zam, fırsatçılık olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, selin izi silinene kadar zammın da ertelenmesini istedi.

Sel felaketiyle karşı karşıya kalmasının ardından afet bölgesi ilan edilen illerden biri de Sinop oldu.

Selin izlerinin henüz silinemediği Sinop‘ta ekmek fiyatları zamlandı.

Fırıncılardan gelen zam talebinin Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nce uygun görülmesi sonucu beyaz ekmeğe 25 kuruş, kepek ekmeğine ise 75 kuruş zam yapıldı.

BEYAZ EKMEK VE KEPEK EKMEĞE ZAM

Kentte 250 gram beyaz ekmek 2 TL’den satılırken, geçen yıllarda beyaz ekmekle aynı fiyatta olan kepek ekmeği ise 75 kuruş zamlanarak 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.





FIRSATÇILIK OLDUĞU SÖYLENDİ

Vatandaşlar ise sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı bu döneminde ekmeğe yapılan zammı yersiz bulurken durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdi.

"BU KADAR DUYARSIZ OLUNMAZ"

Zam kararının ertelenmesini isteyen vatandaşlar, "Bir tarafta selden etkilenen bölgelerimizin izlerini silmeye çalışırken ekmeğe zam yapılması çok yersiz bir karar oldu. Zam kararı önceden alınmış olabilir ama daha selin izlerini silmeden bu karar uygulamaya geçmemeliydi. Biz bunu fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Bu kadar duyarsız olunmaz." şeklinde tepkilerini dile getirdi.

ÇEVRE İLLERE GÖRE UYGUN OLDUĞU SÖYLENDİ

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ise zam kararının Kurban Bayramı öncesi alınan bir karar olduğunu söyleyerek Sinop’ta ekmek fiyatının diğer çevre illere göre daha uygun olduğunu savundu.





"FIRINCI ESNAFI DİLEKÇE İLE TALEPTE BULUNDU"

Gündoğdu, “Samsun ve Kastamonu’da 230 gram ekmek 2 TL’den satılıyor. Bizim kentimizde 250 gram ekmek 2 TL. Sinop’ta ekmeğin kilogram fiyatı 8 TL iken, Samsun ve Kastamonu’da ekmeğin kilogram fiyatı 9 TL. Sinop’ta ekmek fiyatı kilogram bazında diğer illere göre daha uygun. Kilogram bazında Sinop’ta ekmek fiyatı 1 TL ucuz. Ekmek üretmek için kullanılan malzemeler veya girdi maliyetleri artmakta olduğunu için fırıncı esnaflarımızdan dilekçe ile fiyat artış talebinde bulundular. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığında komisyon kuruldu ve komisyon zammı tartışarak ortak karar çıkarttı. Alınan karar ve bizlere tebliğ edilen yazı ile 250 gram ekmek fiyatı 2 TL olurken kepek ekmeğinin fiyatı ise 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Zaman birlik ve beraberlik günü edasıyla sel felaketi yaşayan Ayancık ve Türkeli bölgesine bazen hiç ücret talep etmeden bazen maliyetin altında ekmek gönderen fırıncı esnaflarımıza, şahsım ve kurumum Esnaf Odası Başkanlığı adına çok teşekkür ederim.” dedi.