Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketi can kayıpları ile birlikte ekonomik anlamda da ciddi zarar verdi.

Buna göre Rize'de, 47 bina yıkıldı, 100'e yakın konut ağır hasar aldı, 125 bina boşaltıldı, 40'a yakın iş yeri ve 100'e yakın da araç zarar gördü.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Artvin'de de bin 430 konut ve iş yeri zarar gördü, 70'e yakın araç kullanılamaz hale geldi.

Sadece bu 2 ilde toplam zararın 200 milyon lirayı aştığı belirtildi. 2 hafta önce sel felaketini yaşayan Düzce’de de durum farklı değil…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE GİBİ HABER

Selzedeler yaraları sarmaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek 3 ilde vergi ve SGK prim ödemelerini ertelediklerini duyurdu.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİNE ERTELEME

Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İş yeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.