Afet bölgesi nedir, ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte afet bölgesi ilan edilen yerler

Afet bölgesi nedir, ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte afet bölgesi ilan edilen yerler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Peki afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Türkiye, bir yandan yangınlarla bir yandan da sel felaketiyle boğuşuyor.

Batı Karadeniz'i esir alan sel felaketi nedeniyle özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır kayıplar verildi.

Yaşanan felaketin ardından Kastamonu'ya giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Peki, afet bölgesi ilan edilmesi ne demek, afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte detaylar...

AFET BÖLGESİ NEDİR, NE DEMEK?

Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir.

Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir.

Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:

Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması

Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması

Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi

Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor.

Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunan vatandaşlar, çeşitli desteklerden faydalanabiliyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır: