- Haberler
- Gündem Haberleri
- Afet bölgesi nedir, ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte afet bölgesi ilan edilen yerler
Afet bölgesi nedir, ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte afet bölgesi ilan edilen yerler
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 14:40
Türkiye, bir yandan yangınlarla bir yandan da sel felaketiyle boğuşuyor.
Batı Karadeniz'i esir alan sel felaketi nedeniyle özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır kayıplar verildi.
Yaşanan felaketin ardından Kastamonu'ya giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.
Peki, afet bölgesi ilan edilmesi ne demek, afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte detaylar...
AFET BÖLGESİ NEDİR, NE DEMEK?
Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir.
Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir.
Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:
- Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi
- Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması
- Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması
- Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi
- Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?
Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor.
Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunan vatandaşlar, çeşitli desteklerden faydalanabiliyor.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?
Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:
- Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.
- Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.
- Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.
- Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.
- Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.
- Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.
- Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)