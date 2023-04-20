Afet bölgesinde hayatını kaybedenler unutulmadı: Bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk oluştu. Ziyaret sırasında gözyaşları sel oldu, feryatlar yürekleri dağladı.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde Ramazan Bayramı için hummalı hazırlıklar yapılırken, afet bölgesinde ise hüzün hakim.

Kimileri tatil planları için yollara düşerken, 6 Şubat'tan bu yana acısı dinmeyen deprem felaketinde ise aileler, hayatını kaybeden yakınları için mezarlıkların yolunu tuttu.

Vatandaşların, sevdiklerinden ayrı ilk bayramları oldu.

Hatay, Malatya, Adıyaman ve Adana'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret yoğunluğu yaşandı.

Hatay

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı. Kentlerdeki mezarlıklarda gözyaşları bir kez daha sel oldu.

İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Adana

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta da ziyaretler oldu. Yakınları için dua eden aileler, kabirlere çiçek bıraktı.

Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler de yine aynı şekilde dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakan aileler, uzun süre mezarlıktan ayrılamadı.

Vatandaşlardan bazılarının uzaktaki yakınları için görüntülü arama yaparak mezarları gösterirken, kimileri de küçük yaşta vefat eden yakınları için getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları kabirlerin üstüne bıraktı.

Malatya

Kentte de yine benzer hüzün hakimdi. Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Adıyaman

Büyük bir yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman'da da Yeni Mezarlık'ta yoğunluk yaşandı.

Başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler hayatını kaybeden yakınlarının mezarı başında gözyaşları içinde dualar etti.