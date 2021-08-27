Afet bölgesindeki kamu borçları yapılandırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yangın ve sel bölgelerindeki devlet alacakları yapılandırıldı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen afetlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Afet bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afetzedelere destekte bulunulacağını açıklamıştı.

Alınan son yeni kararla birlikte afet bölgesi ilan edilen illerdeki devlet alacaklarında yapılandırılmaya gidildi.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖDEMELER TAKSİTLENDİRİLDİ

Afet bölgelerindeki alacaklı idarelere borçlu olanların, mücbir sebep tarihindeki ödemelerinin taksitlendirildiği bildirildi.

Taksit ödemelerinin süreleri de belirlendi.

47 ilçe ve bazı beldeleri kapsayan kararda afet süreci göz önünde bulundurularak mücbir sebep tarihleri de belirlendi.

1 AY DAHA UZATILDI

Bu mücbir sebep tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.



Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

Sonraki taksitlerin de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesine karar verildi.