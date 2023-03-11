Afetle göç ettikleri Hatay'dan depremle ayrıldılar Trabzon'da yaşanan sel ve heyelan afeti nedeniyle 1965 yılında Kırıkhan' yerleştirilen aileler yaşanan depremlerle köylerine geri dönmek zorunda kaldı.

Türkiye büyük bir felaketi geride bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaşın evi ve iş yeri enkaza döndü.

Yaşanan depremler ardından geriye buruk hikayeler kaldı.

Depremlerin en fazla etkilediği şehir ise Hatay oldu.

Felaketin etkilediği Hatay'da bir ailenin yürek burkan hikayeleri yeniden yarım kaldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1959 yılında büyük bir sel ve heyelan felaketinde aileler farklı noktalara gönderildi.

408 aile Hatay'a yerleşti

Afetin vurduğu Kabataş, Şahinkaya ve Ulucami köylerinden 408 aile, devlet tarafından 1965 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirildi.

"408 Evler"

Aile başına 20 dönüm toprakla birlikte ev verilen ailelerin yaşadığı mahalleye "408 Evler" adı verildi.

Aile yeni köylerini yeniden bıraktı

58 yıl önce Kırıkhan'a yerleşen Çaykaralı aileler yine büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Çaykara'dan Hatay'a göç eden ailelerden 29 kişi depremde hayatını kaybetti. Depremde evleri yıkılan ve hasar gören ailelerin bir kısmı Çaykara ilçesine bağlı Şahinkaya köylerine geri döndü.

"Bizim köyümüzün bir kaderi bu"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Çaykara'nın Şahinkaya köyüne dönen 73 yaşındaki Mustafa Şahin şöyle konuştu:

1959 yılında köyümüzde sel felaketi oldu. Devlet bizi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine iskan etti. Selin etkilediği 3 köyden 408 hane Hatay'a gittik. 1965 yılında evlerimiz tamamlanarak göç etmeye başladık.



Bizim köyümüzün bir kaderi bu. 1929 yılında da büyük bir sel yaşadı köyümüz. Hatay bizim için uzak bir yerdi. Giderken üzüldük. Fakat gittikten sonra oraya alıştık. 1965 yılından beri orada yaşıyoruz.



Ancak arada köyümüze geliyorduk. Şimdi de deprem oldu. Dolayısıyla, kaderin bir tecellisi sel nedeniyle Hatay'a gittik, deprem sebebiyle köyümüze geri dönmüş olduk. Büyük bir acı yaşadık. 6 Şubat gecesi büyük bir gürültüyle uyandık.



Sokağa kendimizi zor attık. Dışarıda ateş yakıp arabada kaldık. Şartlar biraz zor olduğu için memleketimize gelmeye karar verdik. Fakat şartlar düzeldiği zaman yine Hatay'a döneceğiz.



Kırıkhan'ın yaklaşık yüzde 80'i zarar gördü. Bizim mahallemizde yüzde 10 kadar bir hasar oldu. Çaykara'dan Hatay'a göç eden ailelerden 29 kişi hayatını kaybetti. Çok acı bir manzaraydı.



Devlet en kısa sürede ulaştı. Hertürlü yardıma koştu. Bu yardımlarla birlikte bir nebze rahatladık.

"Doğduğumuz yer burası ama doyduğumuz yer orası"

12-13 yaşlarındaydım. Ömrümüz Hatay'da geçti. Buradan heyelanla gittik oradan depremle geri döndük. Allah beterinden korusun. Şuan da sağız. Depremden buraya gelen 30-40 hane var. Hatay'ı terketmeyeceğiz. İkinci vatanımız orası. Doğduğumuz yer burası ama doyduğumuz yer orası.

"Yine bir afetten dolayı geçici olarak köyümüze geldik"

Geçici bir süreliğine Çaykara'ya geldiklerini dile getiren Hüseyin Yazar ise şu ifadeleri kullandı:

1985 doğumluyum. Hatay'da doğdum, orada büyüdüm. Yine bir afetten dolayı geçici olarak köyümüze geldik. Geri döneceğiz. Devletimizle birlikte Hatay olmak üzere 10 ilimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımız bir seneye kadar evlerin yapılacağını söyledi. İnşallah eski yaşamımıza döneceğiz.

"Kesinlikle Hatay'ı terk etmeyiz"

Dedelerinin Çaykara'dan göç ettiğini belirten Nilgün Yazar ise şu şekilde konuştu: