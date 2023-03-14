Afetten etkilenen 242 bini aşkın öğrencinin nakil işlemi tamamlandı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için yapılan nakil işlemlerindeki son durumu paylaştı.

Bugün asrın felaketinin 37'nci günü...

Kahramanmaraş merkezli depremler, 6 Şubat'ta Türkiye'yi büyük bir felaketle yüzleştirdi.

Ülkenin güneyindeki toplam 11 ilde hissedilen sarsıntı, kentleri adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina, 48 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Büyük acıların yaşandığı süreçte Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya koyuldu.

Yurdun dört bir yanından afet bölgesine giden gönüllüler, STK'lar, bakanlar ve Mehmetçik, tüm ihtiyaçları karşılamaya başladı.

Enkaza dönen şehirlerin yeniden ayaklanması için de çalışmalar hızlandırıldı.

Depremzedelerin de barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi.

Çocuklar için büyük mücadele

Bu süreçte en büyük ilgi ve yardım da çocuklar için yapılıyor. Depremden önemli ölçüde etkilenen afetzede çocuklar için aktiviteler düzenleniyor.

Aynı zamanda eğitim çağındaki çocukların da farklı illere yerleştirilmesiyle birlikte nakil işlemleri gerçekleştiriliyor.

242 bin 904 öğrencinin nakli gerçekleştirildi

Konuya ilişkin son durumu aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Bakan Özer, hazırlanan grafiği şu sözlerle paylaştı:

Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik.



Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız.

En çok nakli Başkent aldı

Öğrencilerin nakledildikleri illere göre dağılımı şöyle: