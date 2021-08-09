Türk kadınlarını hedef alan Afgan şahıs, yayınladığı videoda, "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diyerek skandal sözler sarf etti.

Türkiye kamuoyunda gündem mülteciler...

Kamuoyunda gündem bu iken kendisini Afgan bir gazeteci olarak gösteren Sunatullah Saadat isimli bir kişi, Türk kadınlarına hakaret ettiği bir videoyla gündeme oturdu.

"GÖĞÜSLERİNİZİ GÖSTERİP...

Afgan şahıs, paylaştığı videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenip, Türklere ve kadınlara yönelik "Beyefendi sen şimdi bize diyorsun ki, 'geride kalan, eğitimsiz'... Kendi ülkenizde gençler hangi alanda? Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar?

ÇIPLAK KADIN RESİMLERİ

Sen bir başkan olarak başvur, Google'a yaz ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Çıplak gençler çıkıyor. Bizim ülkemizi savaş bozmuşsa sizin ülkeniz kültürle bozulmuş.

"TÜRKİYE'DE NAMAZ KILAN VAR MI"

Bin tane cami var Türkiye'de, namaz kılan var mı? Gençleriniz 20'den aşağı kelimelerini biliyor mu? ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Afgan şahıs, sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepkilere maruz kalınca özür diledi.

İŞTE O VİDEO;

Afgan gazeteciden Türk kadınlarına hakaret VİDEO

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat özür diledi VİDEO