Afgan göçmenler parklarda yatıyor

Türkiye'ye kaçak yollarla girerek organizatörler tarafından şehir merkezine bırakılan göçmenler, gidecek yerleri olmadığı için parklarda yatıp kalkmak zorunda kalıyor.

Türkiye, Avrupa ülkelerine yasa dışı geçişlerde göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor.

İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor.

Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede göçmenler, kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayıp hayatını kaybediyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE YAKALANIP GERİ GÖNDERİLİYORLAR

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları ve alınan yoğun güvenlik önlemleriyle her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

Van'da düzensiz göçle mücadele sürerken, bu kapsamda 2021 yılında Türkiye-İran Van sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girişi engellendi. Yine güvenlik güçleri tarafından 27 bin 230 göçmenin yakalandığı 2021 yılında 716 organizatör de yakalanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

Van'da Afgan göçmenler parklarda yatıp kalkıyor

PARKLARDA YATIYORLAR

İran sınır hattından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan bir grup Afganistan uyruklu göçmen, günlerdir Van'ın Şerefiye Mahallesi'ndeki bir parkta yatıp kalkıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, zorlu yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını belirtirken, göçmen kaçakçılarına da 2 kez para verdiklerini anlattı.

"BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Afgan göçmen Melyar Zarabi, "2 defa göçmen kaçakçılarına para verdim. Buraya gelmeye mecbur kaldım. Afganistan’da hayat çok zor. Çocuğum yolda hasta oldu. Buraya gelebilmek için 4 defa yola çıktım fakat güvenlik güçlerince geri gönderildim. Şu ana kadar göçmen kaçakçılarına çok para verdim. 2 yaşındaki oğlum yolda hastalandı. Sabaha kadar uyumuyor ve ağlıyor." diye konuştu.

"PARA VERDİK, BİZİ BURAYA ATTILAR"

Parktaki başka bir Afgan aile de ülkelerinde hayat şartlarının çok kötü olduğunu söyledi. Ülkelerinde savaş olduğunu belirten Vayit, "Afganistan’dan geldim. Afganistan'da savaş var. 2 dayım ve arkadaşlarım öldü. Biz İran tarafından buraya geldik. Para verdik bizi buraya attılar. Bilmiyoruz ne zaman gideceğiz." dedi.

Parkta kalan göçmenlere, çevrede oturan bazı aileler de battaniye ve yiyecek verdi.