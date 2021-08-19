Afgan şarkıcı Aryana Sayeed, Amerikan uçağıyla Türkiye'ye geldi

Afganistan'ın ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de ülkedeki Taliban korkusundan kaçanlar arasında yer aldı. İstanbul'a gelen Sayeed, sosyal medyadan, "Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

Afganistan'ın en ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed'in, Kabil’den Amerikan uçağıyla kaçanlar arasında olduğu ortaya çıktı.

Taliban’ın ülkeyi şeriat kurallarına göre yöneteceğini açıklamasının ardından özellikle kadınların yaşadığı korku sonrası, ülkeden kaçışların simgesi haline gelen Amerikan kargo uçağında Afgan şarkıcının da olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'A GELDİ

36 yaşındaki Sayeed, 1,3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İyiyim ve hayattayım. Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar, Doha’ya ulaştım. İstanbul’a dönüş uçağımı bekliyorum.” notunu yazdı.

"SİZİNLE PAYLAŞACAK ÇOK HİKAYEM VAR"

Sayeed daha sonra, onu Türkiye’ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı.

Afgan şarkıcı, “Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var.” dedi.