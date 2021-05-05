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    Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli’de, TEM yolunda uygulama yapah polis ekiplerinin durdurduğu otobüste Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 19:07
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    Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde tam kapanma nedeniyle yaptığı uygulama sırasında İstanbul istikametine giden bir otobüsü durdurdu.

    Otobüste bulunan Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

    ŞOFÖR VE ARAÇ MUAVİNİNE İŞLEM YAPILDI

    Olayla ilgili olarak iki şoför ve araç muavini hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kaçak göçmenlerin işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

    Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı #1

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