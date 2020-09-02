Afganistan yerli otomobil üretti

Ülkede faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen elektrikli otomobilin, çevre dostu olduğu belirtiliyor.

Afganistan'daki bir firma, elektrikle çalışan mini kamyonetler üretti.

Ülkede geliştirilen 11 farklı modelin fiyatları1.200 ile 2 bin 500 dolar arasında değişiyor.

Firma, araçların parçalarının yüzde 80'ini kendi üretiyor. Motor, tekerlek ve camlar ise Çin'den alındı.

Ancak bu da kısa bir süreliğine…

HER PARÇASI YERLİ OLACAK

Firma, yerli otomobilin tüm parçalarını, 5 ya da 10 yıl içerisinde kendi üretmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar 200 araç üretildi. Alınan siparişlerle bu sayı artırılacak.

Bu arada otomobilin şarj edilebilir bataryası bulunuyor.

ÇEVRE DOSTU

Öte yandan çatışma ve şiddet olaylarının yaşandığı ülkede otomobillerin çoğu yurt dışından ithal edilirken, ülkeye kazandırılan yerli otomobilin çevre dostu olduğu söyleniyor.