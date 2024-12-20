Afganistan'a yardım malzemesi taşıyacak olan 'İyilik Treni' yolculuğuna başladı

İHA

İçerisinde 730 ton yardım malzemesi bulunan 21'inci 'İyilik Treni' TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, farklı sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edildi.

Afganistan'a yardım taşayacak olan 'İyilik Treni' Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı.

"BU TRENLE BİRLİKTE BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 9 BİN 500 TON YARDIM MALZWMESİ ULŞAMIŞ OLACAK"

İyilik treninin yolculuğu yaklaşık 3 hafta sürecek.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Minür Karaloğlu, Türkiye’nin her zaman Afganistan’ın yanında olduğunu belirterek şunları dedi:

Afganistan’a bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu 21’nci trenimiz. Bu trenle birlikte bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 ton yardım malzemesi ulaşmış olacak. Bundan sonra da yine devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte, coğrafyamızın önemli bir parçasını oluşturan Afganistan’a ve halkına destek ve yardımlarımız devam edecek.

"BU TRENLE ULAŞTIRACAĞIMIZ YARDIMLAR YALNIZCA GIDA, İLAÇ VE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise, şöyle konuştu:

İyilik treni, ‘Komşusu açken tok yatan’ bizden değildir hadisini rehber edinen milletimizin yardımseverlik ve paylaşma geleneğinin en güzel örneklerinden biri. Bu trenle ulaştıracağımız yardımlar yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır.

"TÜRKİYE, DÜNYADA EN FAZLA İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKE KONUMUNDA"

Törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, şöyle konuştu:

Trende, AFAD tarafından karşılanan 4 bin çadır, yardımseverler tarafından karşılanan 43 bin adet battaniye, 5 bin adet aile ve mutfak seti, 10 bin adet gıda kolisinin yanı sıra toplamda 730 tonluk bir insani yardım malzemesini uğurlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 2023 yılında 7,3 milyar dolarlık insani yardımla, milli hasılasına oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumunda.

Öte yandan, konuşmaların ardından dua edilmesiyle devam edilen tören, iyilik treninin uğurlanmasıyla sona erdi.