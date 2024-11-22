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İHA

Afganistan'ın Bağlan eyaletine bağlı Nahrain kasabasındaki "Seyyid Paşa Ağa" olarak bilinen Sufi ibadethanesine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Taliban güvenlik komutanlığının bugün yaptığı açıklamada, ibadethaneye ateş açan saldırganların kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi verilmezken, olayda ölenlerin gündüzleri çalışıp geçimlerini sağladıktan sonra geceleri ibadethaneye gelen siviller olduğu belirtildi.

DEAŞ'TAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Taliban Güvenlik Komutanlığı Müdürü Abdul Ghayur Khadim, saldırıya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişinin tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 2022 yılında bir manastıra yapılan saldırıda da onlarca kişi hayatını kaybetmiş, DEAŞ, Sufi ibadethanelerine yönelik düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.