Afganistan'da eski başkan yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'e girdi.

Kabil'in düşmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek kaçtı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koydu.

Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

DİRENİŞİN LİDERİ

Ancak ülkede Taliban'a karşı direniş için önemli bir adım atıldı.

Taliban'a karşı Afganistan eski başkan yardımcısı Amrullah Salih, direnişin yeni lideri oldu.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde Amrullah Salih'in, ağır silahlı bir maiyet eşliğinde, Sovyet yapımı bir askeri helikopter olan Afgan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17'ye bindiği görüldü.

Salih, Afganistan'da tüm Taliban karşıtı komutanları Panjshir'de bir araya getiriyor.

Afganistan'da Taliban'a karşı direniş başladı VİDEO