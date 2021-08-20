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Afganistan'da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD'de satışta

Afganistan'da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD'de satışta

Afganistan'da Taliban işgalinden kaçmak isterken uçaktan düşen Afganlıların o anları ABD'li bir şirket tarafından tişörtlere basılıp satışa sunuldu.