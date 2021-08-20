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    Afganistan'da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD'de satışta

    Afganistan'da Taliban işgalinden kaçmak isterken uçaktan düşen Afganlıların o anları ABD'li bir şirket tarafından tişörtlere basılıp satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 01:55
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    Afganistan'da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD'de satışta

    Afganistan Taliban işgaline uğramasının ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganlar C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşmüştü.

    Görüntülerde iki kişinin ABD askeri uçağından düştüğü görülmüş, olaylarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

    ABD'de bir alışveriş platformu o kaos görüntülerinin yer aldığı tişörtleri satışa sundu.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

    Afganların uçaktan düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sunulan tişörtler, sosyal medyadaki tepkilere rağmen bazı sitelerde satılmaya devam ediyor.

    Afganistan da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD de satışta #1

    Afganistan da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD de satışta #2

    Afganistan da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD de satışta #3

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