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- Afganistan'da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD'de satışta
Afganistan'da uçaktan düşen insanların resmedildiği tişörtler ABD'de satışta
Afganistan'da Taliban işgalinden kaçmak isterken uçaktan düşen Afganlıların o anları ABD'li bir şirket tarafından tişörtlere basılıp satışa sunuldu.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 01:55
Afganistan Taliban işgaline uğramasının ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganlar C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşmüştü.
Görüntülerde iki kişinin ABD askeri uçağından düştüğü görülmüş, olaylarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
ABD'de bir alışveriş platformu o kaos görüntülerinin yer aldığı tişörtleri satışa sundu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR
Afganların uçaktan düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sunulan tişörtler, sosyal medyadaki tepkilere rağmen bazı sitelerde satılmaya devam ediyor.