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    Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi

    Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
    • AA
    • 27.08.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 14:34
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    Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi

    Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçik’i güvenli bir şekilde tahliye ediyor.

    Türk askeri öncelikle, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçak ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geçti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, buradan Türk Hava Yolları’nın TK 6893 seferiyle Ankara'ya gelmek üzere yola çıktı.

    SAAT 13.10’DA İNDİ

    Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Havalimanındaki 345 askeri taşıyan ilk uçak, dün aynı güzergah üzerinden Ankara'ya gelmişti.

    Afganistan daki Türk askerlerini taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı na indi #1

    Afganistan daki Türk askerlerini taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı na indi #2

    Afganistan daki Türk askerlerini taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı na indi #3

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