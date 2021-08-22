Kabil’den Pakistan’ın başkenti İslamabad’a sevk edilen 357 kişi daha, THY tahliye seferi ile İstanbul’a getirildi.

Afganistan’da Taliban’ın 20 yıl sonra Kabil’e girmesi ile birçok Afgan, ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı’na akın etti.

Ülkede yaşanan son gelişmelerden endişe eden Türk vatandaşları için Türkiye, tüm imkanlarını seferber etti.

Bölgeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının, kafile kafile yurda dönüşü sağlandı.

Başkent Kabil’den tahliye edilen 16’sı bebek 357 yolcu, Türk Hava Kuvvetleri uçağı ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’a sevk edildi.

KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Yalnızca Türk değil, yabancı uyruklu vatandaşların da aralarında bulunduğu 357 kişi, bugün Türk Hava Yolları (THY) TK6883 sefer sayılı uçuşuyla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Tahliyesi sağlanan vatandaşların, 10 günlük karantina süreci başladı.

379 KİŞİ YURDA GETİRİLMİŞTİ

Dün, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 379 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' olarak nitelendirilen 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda getirilmişti.

Afganistan’dan 357 kişi daha tahliye edildi ViDEO

YAKLAŞIK 1000 KİŞİNİN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Afganistan’da yaşanan gelişmelerden bu yana, yaklaşık 1000 kişinin ülkeden tahliyesi sağlandı.

“ÇOK ŞÜKÜR BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ VE ASKERİMİZ BİZİ RAHAT BİR ŞEKİLDE İÇERİ ALDI”

Yıllardır Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşı Ersin Karaduman, yolculuğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuk oldu. Yalnız Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk biraz sıkıntılı, girişler çok sıkıntılı ve izdiham var.

Çok şükür büyükelçiliğimiz ve askerimiz bizi rahat bir şekilde içeri aldılar. Rahat bir şekilde ülkemize gelmiş bulunmaktayız. İnşaat firmamız var yaklaşık 17 senedir Afganistan'dayım. Devamlı gidip geliyordum. Olaylardan dolayı tekrar geri gelmek zorunda kaldım.”





“HERKES PANİK, KORKU VE DEHŞET İÇİNDE”

Yolculardan Afgan uyruklu Türk vatandaşı Humayun Hayri ise şunları söyledi:

“Kargaşa çıktı, Taliban geldi, Kabil'i işgal ettiler bize de çıkın dediler biz de çıktık. Binlerce kişi havalimanına akın etmişti. 4-5 askeri kapı var, herkes oradan geçmek istiyordu. Türk Büyükelçiliği organize ederek bizleri havalimanına geçirdiler.,

Afganistan'da artık kimse kalmıyor, herkes gidiyor. Öyle bir hava var ki kimse durmak istemiyor. Herkes panik, korku ve dehşet içinde. Bence Afganistan'da düzgün bir hükümet kurulursa düzelecek.

Ama böyle devam ederse yeniden belki savaş çıkacak her şey çok kötü olacak.”

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ, BİZE SAHİP ÇIKTILAR"

Celil Beyoğlu isimli bir yolcu, duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

“Elhamdulillah çok iyi geldik, çok rahat geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye teşekkür ediyoruz bize sahip çıktılar. Bize güney kapıdan girin diyorlar, biz giremiyoruz. 4 gündür bir günde 2 kere 3 kere vardık ama giremedik. Bizi yeniden Ankara’dan aradılar, biz rica ettik giremiyoruz dedik. Çocuklarımız var, kurşun yağdırıyorlar. Çocuklarımıza bir şey olur dedik, çok üzüldük. Sonra yeni planlar yaptılar. Bizi Pakistan sefaretine çağırdılar. Biz o yanda toplandık. Bizi havalimanına getirdiler. Ondan sonra bizi İslamabad’a getirdiler. THY ile bizi İstanbul’a getirdiler. Tüm Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.”