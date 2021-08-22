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    Afganistan'dan tahliye edilen kadın Taliban'ı övdü

    Afganistan'dan tahliye edilen kadın Taliban'ı övdü

    Tahliye edilerek Kabil'den Türkiye'ye gelen kadın, Taliban'ın Afgaistan'daki yönetimi ele almasıyla birlikte sokakların daha huzurlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 17:56
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    Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganistan'da başlayan tahliyeler sürüyor.

    Türkiye tarafından tahliye edilen Türk vatandaşları da havaalanlarına iniş yapıyor.

    Kabil'den tahliye edilen bir kadın da eşinin işi gereği Afganistan'da bulunduklarını söyleyerek bölgede gördüğü durumu aktardı.

    TALİBAN'IN KABİL'E GİRİŞİNİN PROBLEM OLMADIĞINI SÖYLEDİ

    Aslen Türk vatandaşı olan kadın, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından hiçbir problem olmadığını söyledi.

    Afganistan'dan tahliye edildi: Taliban Kabil'e geldi, sokaklar daha huzurlu VİDEO

    Afganistan dan tahliye edilen kadın Taliban ı övdü #1

    "KABİL, ESKİSİNDEN DAHA HUZURLU"

    Uzaktan duyulanların farklı olabileceğini belirten kadın, "Eşim Kabil'de çalıştığı için oradaydım. Gelip gidiyordum, ben aslında Türk vatandaşıyım, Türkiye'de yaşıyorum.

    Bir şeyi yaşamak farklı, uzaktan duymak daha farklı. Taliban Kabil'e geldikten sonra hibçir problem olmadı. Gayet sokaklar sakin. Her şey normal. Eskisinden daha huzurlu." ifadelerini kullandı.

    Afganistan dan tahliye edilen kadın Taliban ı övdü #2

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