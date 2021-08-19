Başvuruları üzerine Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, ülkede Taliban'ın direkt zulmünü görmediklerini fakat özellikle gençlerin ekonomik kaygılar nedeniyle kaçtığını söyledi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için 273 Türk vatandaşı başvuru yaptı.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla, ilk önce Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü.

Tahliye edilen vatandaşlar, İslamabad'daki havalimanında hareket eden THY'ye ait "TK 6881" sayılı uçakla sabah İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

"ŞANSLI ÜLKE İNSANLARINDAN BİRİYİZ"

Kabil'de işletme sahibi Rafet Gürbüz, havalimanındaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, askeri uçakla Kabil'den İslamabad'a geçtiklerini söyledi.

Gürbüz, Kabil'de bir rahatsızlık geçirmesi nedeniyle bütün doktor ve komutanların kendisiyle fazlasıyla ilgilendiğini kaydetti.

Hiçbir Türk vatandaşının orada mağdur olmadığını anlatan Gürbüz, "Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz." diye konuştu.

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler, Kabil'deki son durumu anlattı VİDEO



"TALİBAN'IN BİR ZULMÜ MÜ VAR DENİLECEKSE BİZ GÖRMEDİK"

Gürbüz, Taliban güçlerinin Kabil'e girmesinden sonra gençlerin yurt dışına çıkmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Halk tamamıyla dışarı gitmek istiyor. Özellikle işsiz gençler, Taliban korkusundan ziyade doğal olarak Avrupa ülkelerine ve Türkiye gitmek istiyorlar. Çünkü ekonomik kaygıları var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Benim gözlemlerinden biri o. 7 yıldır oradayız. 'Taliban'ın bir zulmü var mı?' denilecek olursa biz görmedik, duymadık. Çalıştırdığımız Afgan arkadaşlarımız hepsi Amerika'ya gitti özellikle. Durum öyle olunca biz de işletmelerimizi kapattık."

"KABİL'DEKİ KOMUTANIMIZ ÇOK İLGİLENDİ"

İslamabad'da iyi karşılandıkların belirten Gürbüz, "Kabil Büyükelçimiz bizi saat 12 gibi yolcu etti. Onun dışında da Kabil'deki komutanımız çok ilgilendi. Orada çalışan sivil işletmecileriz. Herhangi bir sorunumuz olmadı. Oradaki hiçbir vatandaşımızın ve askerimizin de burnu kanamadan ülkemize gelir inşallah. Ben orada hiçbir Türk vatandaşının kalacağına inanmıyorum." dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN ONLARDAN"

Anestezi uzmanı Mert Yamaç ise Kabil'de havalimanına ulaştıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Havalimanında güvende olduklarını kaydeden Yamaç, "Havalimanında Türk askerleri direkt bizi karşıladı. Allah razı olsun onlardan. Askeri uçakla Pakistan'a geçtik ve aktarmalı olarak Türkiye geldik." dedi.

"BÜTÜN AFGANİSTAN'DA KAOS VAR"

Kabil'de durumun karışık olduğuna dikkati çeken Yamaç, "Bütün yönetim Taliban'ın eline geçti. Devlet büyükleri yok, memurlar yok. Bütün çarşı ve dükkanlar kapalı. Bütün Afganistan'da kaos var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan tahliye edilen vatandaşlara, koranavirüs tedbirleri kapsamında havalimanında test yapıldı.

10'UNCU GÜNDE KARANTİNADAN ÇIKILACAK

Pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılan vatandaşlar, bildirdikleri ikametgah adreslerinde karantinaya girecek. Yedinci günde yapılacak ikinci testin ardından negatif sonuç alanlar, 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.