345 askeri tahliye eden ilk uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliye operasyonu, İslamabad üzerinden gerçekleştirildi.

Mehmetçik'in Afganistan'dan tahliye edilmesi süreci başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." demişti.

345 ASKERİ TAŞIYAN UÇAK TÜRKİYE'DE

Bu kapsamda Türk askerinin yurda dönüşü devam ediyor. 345 askeri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait ilk uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Afganistan'dan Türk askerini taşıyan uçak Ankara'ya indi ViDEO

ÖNCE PAKİSTAN, ARDINDAN ANKARA

Mehmetçik'in, ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin nakliye uçağıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gittiği kaydedildi. Türk askerleri, buradan Ankara'ya hareket etti.

PLANIN KESİNTİSİZ UYGULANMASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Mehmetçik'in tahliyesine ilişkin açıklama yapan Bakan Akar, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olağanüstü yoğunluğa rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, planın kesintisiz uygulanması için her türlü gayreti gösterdiğini söylemişti.

PAKİSTAN VE TACİKİSTAN'A TEŞEKKÜR

Faaliyetlere sağladıkları destekten dolayı Pakistan ve Tacikistan'a teşekkür eden Akar, "Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir." diye konuşmuştu.

120 AZERBAYCAN ASKERİ TÜRKİYE'DE

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin hava yoluyla Türkiye'ye geldiği belirtildi. Azerbaycan askerlerine ait silah ve teçhizatın da Ankara'ya ulaştığı, askerlerinin kısa zamanda ülkelerine dönecekleri bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan askerleri, Türk askerleriyle Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlıyordu.