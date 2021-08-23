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    Afganistan'ın değerli madenleri Taliban'ın eline geçti

    Afganistan'ın değerli madenleri Taliban'ın eline geçti

    Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeiyle bakır, lityum, boksit, demir cevheri gibi değerli madenlere de el koydu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 04:02
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 04:45
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    Afganistan'da yönetimi kontrol altına alan Taiban, trilyon dolar değerindeki zengin maden yataklarını ele geçirdi.

    Afganistan'ın uzun zamandır yararlanmak için mücadele ettiği madenler arasında dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişine önemli ölçüde katkıda bulanabilecek lityum gibi kaynaklar da yer alıyor.

    Ülkenin ekonomik gelişimini destekleyebilecek madenler ise, savaş ve altyapı eksikliği nedeniyle kullanılamamıştı.

    LİTYUM VE BAKIR GİBİ DEĞERLİ MADENLER BULUNUYOR

    Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu raporuna göre bu kaynaklar arasında, boksit, bakır, demir cevheri ve lityum madenler de yer alıyor.

    Elektrik kabloları yapımında kullanılan bakır, bu yıl fiyatların ton başına 10 bin dolara yükselmesiyle değerli bir maden haline geldi. Lityum ise elektrikli araba bataryası yapımında, güneş panellerinde ve rüzgar enerjisi için kullanılıyor.

    Afganistan'ın bu el değmemiş madenlerinin değeri Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre bir trilyon doların üzerinde.

    Afgan yetkililerse madenlerin değerinin 3 kat daha fazla olduğunu öne sürüyor.

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