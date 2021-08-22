Afganistan'ın kuzeyinde, Taliban'a karşı direniş sürüyor

Afganistan'ın kuzey bölgesinde Taliban'ın kontrol altına alamadığı tek vilayet olan Pençsir'de direniş devam ediyor.

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'ın alamadığı tek vilayet olan Pençşir'de direniş devam ediyor.

Direnişin öncülüğünü,Sovyet Rusya'nın işgaline karşı direnişi örgütleyen ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve kendisini ülkenin yeni lideri ilan eden Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih üstlendi.

TALİBAN'A DİRENİŞ

Bir ay gibi kısa sürede ülkenin hemen hemen tüm kentlerini, son olarak başkent Kabil ile birlikte ciddi bir çatışma bile yaşamadan ele geçiren Taliban, Sovyet birliklerine mezar olan Pençşir direnişi ile karşı karşıya.



Pençşir Aslanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve kendisini ülkenin yeni lideri ilan eden Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in liderliğindeki Taliban karşıtı güçlerin, Bağlan vilayetinin 3 bölgesini geri aldığı bildirildi.



Güvenlik uzmanlarına göre Pençşir Vadisi, yine Taliban'a karşı yeniden direnişin kalesi olabilir.

1980'LERDEN BERİ TALİBAN'A KARŞI BİR DİRENİŞ KALESİ

Kabil'in kuzeyinde, Hindu Kush'ta bulunan Pençşir vadisi, önce 1980'lerde Sovyetlere, ardından 1990'larda Taliban'a karşı on yıllar boyunca bir direniş kalesiydi.

Hala o yılların savaşlarından kalma paslanan tanklarla dolu.

'PENÇŞİR ASLANI' AHMED ŞAH MESUD

Pençşir Aslanı olarak anılan Ahmed Şah Mesud, 11 Eylül saldırısından 2 gün önce 9 Eylül 2001 tarihinde öldürülmüştü.

Taliban'a karşı en büyük direnişi gösteren Tacik asıllı Şah Mesud, Pençşir'i de bir direniş kalesine çevirmişti.

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