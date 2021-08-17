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- Afganlar Kabil Havalimanı'nın 4 metrelik duvarına tırmandı
Afganlar Kabil Havalimanı'nın 4 metrelik duvarına tırmandı
Kabil'den kaçmak için sivil ve askeri uçaklarla ülkeyi terk etmeye çalışan Afganlardan bazılarının, halat yardımıyla 4 metrelik duvara tırmandığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 15:01
- Güncelleme : 17.08.2021 - 15:21
Taliban'ın Kabil'e girişiyle birlikte Afganistan'ı terk etmeye çalışan binlerce Afgan, ülkeden çıkış yollarını zorladı.
Dünya gündemine oturan görüntülerin geldiği Kabil'de bazı Afganların, uçak kanatlarına ve iniş takımlarına yerleşmeye çalıştığı anlar tarihe geçti.
Sivil ve askeri uçaklarla ülke dışına kaçmaya çalışan Afganların, Kabil Havalimanı'na gidiş görüntüleri de ortaya çıktı.
GİRİŞİ KULLANAMAYANLAR DUVARLARA AKIN ETTİ
Havalimanına akın eden binlerce Afgan, giriş kapılarındaki yoğunluğun dışında duvarlara da tırmandı.
4 METRELİK DUVARA HALATLA TIRMANDILAR
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Afganların 4 metrelik havalimanı duvarlarını halatlarla tırmanarak içeri girmeye çalıştığı görüldü.
Afganlar Kabil Havalimanı'nın 4 metrelik duvarına tırmandı VİDEO