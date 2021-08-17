Euro
9.8981
-0.71%
Dolar
8.443
-0.13%
Altın
484.91
-0.2%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
390.402
-1.53%
EXEN Coin
26.73
-4.50%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Afganlar Kabil Havalimanı'nın 4 metrelik duvarına tırmandı

    Afganlar Kabil Havalimanı'nın 4 metrelik duvarına tırmandı

    Kabil'den kaçmak için sivil ve askeri uçaklarla ülkeyi terk etmeye çalışan Afganlardan bazılarının, halat yardımıyla 4 metrelik duvara tırmandığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Taliban'ın Kabil'e girişiyle birlikte Afganistan'ı terk etmeye çalışan binlerce Afgan, ülkeden çıkış yollarını zorladı.

    Dünya gündemine oturan görüntülerin geldiği Kabil'de bazı Afganların, uçak kanatlarına ve iniş takımlarına yerleşmeye çalıştığı anlar tarihe geçti.

    Sivil ve askeri uçaklarla ülke dışına kaçmaya çalışan Afganların, Kabil Havalimanı'na gidiş görüntüleri de ortaya çıktı.

    GİRİŞİ KULLANAMAYANLAR DUVARLARA AKIN ETTİ

    Havalimanına akın eden binlerce Afgan, giriş kapılarındaki yoğunluğun dışında duvarlara da tırmandı.

    4 METRELİK DUVARA HALATLA TIRMANDILAR

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Afganların 4 metrelik havalimanı duvarlarını halatlarla tırmanarak içeri girmeye çalıştığı görüldü.

    Afganlar Kabil Havalimanı'nın 4 metrelik duvarına tırmandı VİDEO

    Afganlar Kabil Havalimanı nın 4 metrelik duvarına tırmandı #1

    Afganlar Kabil Havalimanı nın 4 metrelik duvarına tırmandı #2

    Afganlar Kabil Havalimanı nın 4 metrelik duvarına tırmandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir