Afrika'da maymun çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

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Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son bir haftada 3 bin vaka tespit edildiğini ve 50 kişinin salgında öldüğünü açıklayan Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da yeni vakalar bildirildiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiği ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti.

Öte yandan Kaseya, vakaların yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.