Afrika'da Türk SİHA'ları: Çad’ın AKSUNGUR SİHA’sı ilk kez görüntülendi TUSAŞ tarafından Çad’a teslim edilen AKSUNGUR SİHA, ilk kez görüntülendi. Çad daha önce de ANKA ve HÜRKUŞ’u tedarik etmişti.

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin ürünleri, yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle Fransa'nın sömürgesinden kurtulan ülkeler Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmeyi sürdürüyor.

Afrika ülkesi Çad, Türkiye’den savunma sanayii tedarikini artan tempoda devam ettiriyor.

AKSUNGUR'u tedarik etti

Kısa süre önce TUSAŞ’tan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ile ANKA SİHA tedarik eden Çad, bu sefer de ANKA’nın gelişmiş versiyonu olan AKSUNGUR’u tedarik etti.

Operasyonel olarak kullanmaya başladı

Birkaç ay önce AKSUNGUR’u teslim alan Çad, SİHA’yı operasyonel olarak kullanmaya başladı.

Çad Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan videoda, AKSUNGUR SİHA’nın 8 adet Roketsan MAM-L mühimmatıyla uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

AKSUNGUR, daha önce 12 adet MAM-L ile de görev yapmıştı.

3 HÜRKUŞ, 2 ANKA, 2 AKSUNGUR

Çad, geçtiğimiz dönemde 3 adet Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ile 2 adet ANKA SİHA teslim aldı.

Bunlara ilaveten Çad, envanterine 2 adet de AKSUNGUR SİHA katıyor.

Çad, yeni tedarikler için de TUSAŞ ile temaslarını sürdürüyor.

Afrika'da Türk İHA ve SİHA'ları

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle teması artarken, ülkemizden İHA ve SİHA tedarik eden Afrikalı ülke sayısı her geçen gün artıyor.

Daha önce Etiyopya, Tunus, Libya, Nijer, Cezayir, Somali, Cibuti, Mali, Togo, Burkina Faso gibi ülkeler Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik ettiler.

Son olarak ise yapılan anlaşmalarla birlikte Afrika'nın Angola ülkesi de Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.