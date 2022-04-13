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    Afrika’da yüzler İHH ile güldü

    "Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla çıktığı iyilik yolculuğunda İHH, Çad’da 22 bin kişiye kumanya ulaştırırken 500 kişiye de iftar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 13:33
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    Afrika’da yüzler İHH ile güldü

    Ramazan ayı boyunca Türkiye ile birlikte 57 ülkede faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarını “Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla sürdürüyor.

    Ramazan sonuna kadar 2,5 milyon mağdur ve muhtaca Ramazan yardımı ulaştırmayı hedefleyen İHH, bu kapsamda Afrika ülkesi Çad’da da uzun ve zorlu kara yolculukları yaparak kumanya dağıtıp iftar verdi.

    “15 saatlik kara yolculuğu yaptık”

    Faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 5 kişilik ekiple Çad’a ulaşan İHH Medya Birimi’nden Bilal Gündoğdu, “Ramazan vesilesi ile Çad’ın Gore kentinde 5 bin mağdur Orta Afrikalı mülteciye bizzat dokunarak yardım ulaştırdık” dedi. Hayırseverlerin destekleriyle 16 yıldır Çad’da insani yardım çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bilal Gündoğdu, “Bu yıl da Ramazan 2022 vesilesi ile hamdolsun ki bu topraklardayız, mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze dindirebilmek için çaba sarf ediyoruz.

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü ViDEO

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #1

    Başkent Encemine’den Gore’ye, 15 saatlik zorlu bir kara yolculuğunun ardından ulaştık. Van, Diyarbakır ve Antalya’dan gelen ekibimizle biz burada bin adet kumanya paketi dağıtımında bulunduk. Bizden sonra gelecek ikinci ve üçüncü ekibimizle birlikte Çad’da toplamda 22 bin kişiye Ramazan yardımlarımızı ulaştırmış olacağız. Kumanya paketlerimizde ailelerin 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak temel gıda malzemeleri bulunuyor. Daha fazla destek gelmesi halinde Çad’daki Ramazan yardım hedefimizde artırıma gideceğiz. Desteklerinden ötürü tüm gönüllü ve bağışçılarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #2

    Hafızlar unutulmadı

    Ramazan çalışmaları kapsamında başkent Encemine’de bulunan İHH ekibi, dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan öğrencileri de unutmadı. İHH ekibi, hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin zekat, fitre ve fidyelerini ulaştırdı.

    Öğrencilere ayrıca Kur’an’ı Kerim mushafı teslim eden ekip, kendilerine çeşitli hediyeler de ulaştırdı.

    22 bin kişiye Ramazan yardımı

    İHH’nın Ramazan boyunca Çad’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ise şu şekilde;

    -Mağdur Çadlılar ile Kamerunlu ve Orta Afrikalı mültecilere 4 bin 400 paket kumanya dağıtımı-500 kişiye iftar programı

    -Hafızlık öğrencilerine bin adet Kur’an’ı Kerim hediyesi

    -Zekat, fitre ve fidye dağıtımı

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #3

    16 yılı aştı

    İHH İnsani Yardım Vakfı, 16 yılı aşkın süredir Çad’da aktif faaliyet gerçekleştiriyor. İHH, Çad’da; gıda, su, Ramazan, Kurban, eğitim, sağlık, yetim, acil yardım ve kalıcı eser projeleri ile mağdurların yanında olmayı sürdürüyor. İHH’nın halihazırda ülkede ibadete açtığı 8 ayrı cami, 5 okul, 302 yetim sponsorluğu ve bin 933 su kuyusu bulunuyor.

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #4

    Destek olmak için

    Hayırseverler, İHH’nın dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan boyunca gerçekleştireceği çalışmalara,

    -FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 50 TL,

    -IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilirler.

    Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabiliyor.

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #5

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #6

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #7

    Afrika’da yüzler İHH ile güldü #8


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