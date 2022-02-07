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Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua

Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua

Koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan için Afrikalı Müslümanlar dua etti.