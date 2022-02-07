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- Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua
Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 11:34
- Güncelleme : 07.02.2022 - 12:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
“Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.” diyen Erdoğan, çalışmaya evden devam edeceğini belirterek, dua istedi.
BİNLERCE “GEÇMİŞ OLSUN” MESAJI ATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülke liderlerinden, parti genel başkanlarına kadar birçok kişiden “geçmiş olsun” mesajları yağdı.
Hastalık üzerinden Cumhurbaşkanı’na beddua edenler de o gün boy gösterdi.
Bunlarla ilgili adımlar atılırken, yürekleri ısıtan birkaç an sosyal medyaya düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için eller semaya kalktı VİDEO
ERDOĞAN ÇİFTİ İÇİN DUA ETTİLER
Afrika ülkelerinden Sudan, Tanzanya ve Çad’da Müslümanların elleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için semaya kalktı.
Erdoğan çiftine dua eden Afrikalı Müslümanlar büyük beğeni topladı.